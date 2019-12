Alle Jahre wieder...

Da hätte ich was für sie.Schauen sie den modernen Weihnachtsmann der Neuzeit mal über die Schulter.Nein, das hilft nicht weiter.Am besten gehen sie als Mensch, der immer up to date ist, auf aufgesteilte Werbeseiten des World Wide Web.Da werden vom Weihnachtsmann der Neuzeitaller Coleurs für Kinder und Jugendliche feilgehalten.Zum Sieg? Da kommen mir schreckliche Erinnerungen in den Sinn...Der Clou des Ganzen fand am Freitag, dem 20.12.2019 im Morgenmagazin (mo:ma)des Öffentlich Rechtlichen Fernsehsenders ZDF einen kläglichen Höhepunkt.Dort wurde in aller Öffentlichkeit und im Beisein vieler Jugendlicher im mo:ma Cafe eine Werbekampagne für ein Verfolgungsjagdspiel mit hochgetunten PS-starken Autos und der Polizei inmitten einer Großstadt gezeigt.Es waren Horrorszenen!!Ein schreckliches Beispiel der "unbegrenzten Freiheit." Vorbild für das Tun heranwachsender Jugendlicher?In der Praxis des öffentlichen Lebens schon oft praktiziert...(polizeibekannte Personen, Wow kann man da nur sagen),Er steuerte einen gestohlenen LKW in eine Gruppe friedlicher Besucher.Die Reaktion der Regierung: wie immer, tiefes Entsetzen und Bedauern!Trägt die Bundesregierung und ihr Bundeskriminalamt nicht auch Mitschuld an dem Tod vieler unschuldiger Menschen?Warum Mitschuld?(manchmal sind es auch im polizeilichen Sprachgebrauch psychisch Kranke, Wow, da ist man fein raus)konnte sich in der Bundesrepublik frei bewegen! Er reiste ungehindert durch die Bundesrepublik und beantragte unter mindestens 14 verschiedenen!! Alias-Namen Asyl und Sozialleisstungen, z.B. in Oberhausen und eben Berlin.Angesichts dieser düsteren Prognosen fragt sich der besorgte Bürger, gibt es auch besinnliches und fröhliches zur Weihnachtszeit?Es kommt aus meiner Geburts-und Heimatstadt, der Glasbläserstadt Lauscha, wo ich als Kind in einer Glasbläserfamilie aufgewachsen bin und meine Jugendzeit verbracht habe. Ich habe die Faszination der gläsernen Christbaumschmuckherstellung tagtäglich, nicht nur zu Weihnachten, erleben und bewundern können!Und ich durfte mich hobbymäßig bei der Gestaltung von Christbaumschmuck in der Glasbläserwerkstatt meines Großvaters versuchen.Ja, in Lauscha ist das ganze Jahr über Weihnachten.Es begann in der Mitte des 19. Jahrhundert, als über eine primitive Öllampe am Beispiel der Perlenherstellung die ersten großen Glaskugeln entsstanden.Das Grundmaterial Glas kam aus der ortseigenen Glashütte in Form von Hohlglasröhren.Über der "Lampe", die später durch moderne Gasflammen ersetzt wurde, werden Teile der Glasröhren mundgeblasen zu Kugeln verarbeitet. Diese hat man durch Bleiverspiegelung einen wunderbaren Glanz verliehen. Zu dieser Zeit kamen die kunstfertigen Glasbläser auf die Idee, kleine Fichtenbäume zur Weihnachtszeit mit farbigen Kugeln zu schmücken.Die Kugeln wurden nach und nach durch die neue Silberverspiegelung und farbigen Wachs zu faszinierenden Baumschmuck veredelt. Die kunstsinnigen Glasbläser verstanden es schließlich auch, immer neue Formen zu entwickeln und durch mannigfaltige Dekoration zu verschönern.Der gläsernen Baumschmuck aus Lauscha begann seinen Siegeszug um die Welt. Junge Künstler aus Lauscha trugen das faszinierende Handwerk über ihre Heimat hinaus in die Fremde.Der Christbaumschmuck aus Lauscha ist auf allen Weihnachtsmärkten dieser Welt ein strahlendes, immer wieder faszinierendes und buntes Accessoire, das nicht mehr wegzudenken ist und Weihnachten erst besonders festlich macht...Allen Lesern wünsche ich ein friedliches, besinnliches undfröhliches Fest.