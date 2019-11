Alle Jahre wieder...

Er sagt uns durch die "Blume": Bald nun ist Weihnachtszeit.Die Vorfreude beschleicht manches Menschenherz.Ob das seine Absicht ist, wo er doch schon im tristen November blüht,Es muß so sein, denn die meiste Zeit des Jahres führt dereinunbeachtetes schlichtes Dasein.Er begnügt sich hin und wieder mit einem Schluck Wasser, damit er nicht gänzlich vertrocknet.Das wars dann schon.Manch andere Pflanze würde mangels dieser schlechten Fürsorge den Rückzug antreten.Aber nicht derEigentlich ist derkein typischer Kaktus. Er kommt nicht aus der Wüstenregion und besitzt keine Stacheln.Er stammt aus Brasilien, wo er alsauf Bäumen wächst.In Europa wurde er zu einer Topfkulturpflanze umgezüchtet.Seinen Beinamen Kaktus verdankt er seiner Fähigkeit, lange ohne Wasser auszukommen.Erfreuen wir uns an seinen herrlichen Blüten in der kalten Jahreszeit.