50 JAHRE nach der Mondlandung DES ERSTEN Menschen...

Wenn ich abends durch mein Studiofenster in den sternklaren Himmel schaue, frage ich mich oft: Sind wir allein in diesem unendlichen Weltall?Noch kann das niemand beantworten. Auch dasdas auf der Suche nach Signalen von anderen Welten und fremden Intelligenzen ist, hat bis jetzt nichts positives gebracht.Oder haben uns außerirdische Wesen in früher Erdzeit schon besucht?Das sind Spekulationen, die keiner wissenschaftlichen Erkenntnis standhaltenDer Mittelpunkt unseres Daseins ist die Erde, undanderes.Unser Planet wird derzeit mit höchst bedrohlichen Umweltkrisen konfrontiert..Stephen Hawking, der vor einem Jahr verstorbene weltbekannte theoretischer Physiker und Astrophysiker schreibt in seinem Buch, Kapitel 7"Die akute Gefahr besteht, dass die globale Erwärmung selbsterhaltend wird, wenn das nicht schon eingetreten ist. Das Abschmelzen der Eiskappen in der Arktis und Antarktis reduziert den Anteil an Sonnenenergie, der in den Weltraum zurückgestrahlt wird, und erhöht damit die Temperatur noch weiter. Der Klimawandel vernichtet mutmaßlich den Regenwald im Amazonasgebiet und andere Regenwälder, womit einer der wichtigsten natürlichen Prozesse verschwindet, durch denaus der Atmosphäre beseitigt wird. Der Anstieg der Meerestemperatur könnte große Mengen Kohlendioxid freisetzen. Beide Phänomene würden den Treibhauseffekt und damit die globale Erwärmung insgesamt verstärken.Beide Auswirkungen könnten dazu führen, dass wir ein Klima wie auf der Venus bekommen: siedend heiß, Schwefelsäureregen und eine Temperatur von weit über 250 Grad. Menschliches Leben wäre nicht mehr möglich.Dieses internationale Abkommen, das 1997 beschlossen wurde, verlangt, dass wirdie Kohlendioxidemissionen radikal reduzieren. Die Technologien dazu haben wir. "Nur" der politische Wille dafür fehlt uns.Wir können ein ignoranter, gedankenloser Haufen sein. Als wir in unserer Geschichte mit vergleichbaren Krisen konfrontiert waren, konnte man sich anderswo ansiedeln. Man denke nur an Kolumbus und seine Entdeckung der NEUEN WELT 1492. Aber jetzt gibt es keine neue Welt mehr, kein Utopia gleich um die Ecke. Unser Lebensraum wird knapp. Uns bleibt keine andere Wahl, als auf andere Welten auszuweichen".Soweit der Auszug aus Hawkins Buch.Der nächste erdähnliche Planet wurde vor nicht allzulanger Zeit imentdeckt. Er ist 4,24 Lichtjahre, das sind rundvon unserem Planetensystem entfernt. Diesererhielt den Namenund umkreist seine "Sonne" in einer sogenanntenZone. Er hat auch die ungefähre Größe der Erde und etwa das 1,3-fache der Erdmasse. Trotzdem wissen wir nicht, ob dort wirklich erdähnliche Bedingungen herrschen. Wenn ja, wie kämen wir dahin??Zur Zeit stelt die riesige Entfernung von 4,24 Lichtjahren, gegründet auf unseren technologischen Stand ein unüberwindbares Hindernis dar. Mit der derzeit maximal erreichbaren Raumflugkörpergeschwindigkeit vonwürde die Reisezeit zum Proxima bbetragen. Mit Lichtgeschwindigkeitkönnte sich die Reisezeit (Hinflug!) auf ca. 1,5 Jahre verkürzen.Können wir jemals die Lichtgeschwindigkeit erreichen? Wir wissen, dass sich allemit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Für Objekte mit Masse, egal ob Elementarteilchen oder Jumbojet, ist dies allerdings nicht möglich. Nach der speziellen Relativitätstheorie ist die Masse eines Objektes abhängig von seiner Geschwindigkeit. Sie wird größer, je schneller sich das Objekt bewegt. Je schwerer also ein Körper ist, um so mehr Energie muss aufgewendet werden, um es zu beschleunigen.Im Grenzfall der Lichtgeschwindigkeit wird die bewegte Masse formal unendlich. Es wird entsprechendbenötigt, diese Geschwindigkeit zu erreichen. In diesem Sinne ist es unmöglich, ein Objekt mit Masse auf exakt Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen!Für ein Raumschiff mit komfortabler Größe nicht mal Zukunftsmusik. Dazu kommen umfangreiche lebenserhaltende Maßnahmen auf allen Gebieten des menschliche Lebens, die in diesem Umfang für so einem langen Flug nicht zu realisieren sind. Ich denke nur an so simble alltägliche Dinge wie die medizinische Betreuung, die Versorgung mit Lebensmitteln, die Abfallbeseitigung, Treibstofflagerung u.s.w, u.s.w. Dazu kommen umfangreiche technologische Einrichtungen, die einer ständigen Wartung unterliegen.Als Ingenieur der Technologie mikroelektronischer aktiver Bauelemente weiß ich, dass wir auch an der physikalischen Grenze des Machbaren angelangt sind.Strukturen kann man nicht erreichen. Abgesehen von den endlichen Ressourcen unserer natürlichen Reserven an Bodenschätzen.Ein ganz wichtiger Faktor ist die psychische Belastung der Raumfahrer/innen auf engstem Raum, umgeben von einem lebensfeindlichen Universum. Die Auswirkungen sind bis jetzt nicht zu ermessen, noch praktisch zu simulieren!!Und...wie sollen die vielen Milliarden Menschen die Erde in kürzester Zeit verlassen?Wir können unsere Erde nicht verlassen.Da muß ich Herrn Hawking widersprechenDie Erde ist einmalig.Darauf haben die Kosmonauten und Astronauten der Neuzeit immer wieder mitNachdruck hingewiesen.An uns Menschen liegt es, dieses wirkliche Paradies zu erhalten.(Dalei Lama)