So wird das Splash! Festival 2017 in Gräfenhainichen!

Vom 6. bis 9. Juli findet das splash! 20 Festival statt. Dazu werden viele bekannte Künstler in Ferropolis auf den Bühnen des Festivals auftreten. Doch was bietet das Festival noch so?

Amerikanische Stars

Das splash! 20 Festival findet Ferropolis statt, welches sich etwa 20 Kilometer von Dessau, in der Nähe des Ortes Gräfenhainichen, befindet. Ferropolis entwickelte sich aus der Zentrale, des mittlerweile gefluteten Braunkohletagebaus Golpa-Nord. Im Gremminer See auf einer Halbinsel stehen bis heute fünf ausgediente Schaufelrad- und Eimerkettenbagger, die eine Länge von bis zu 130 Metern und eine Höhe von bis zu 30 Metern besitzen. Das Gelände bietet also beeindruckende Monumente der Industriegeschichte oder aber auch viel Natur und Entspannung am Gremminer See. Zum übernachten kann man entweder auf dem Zeltplatz campen oder sich aber auch ein Zimmer mit einem Bett mieten. Ebenfalls ist mit mehreren Essensständen für genug Nahrung gesorgt. Auch ein SNIPES Store und ein Merchandise-Stand sind auf dem Festivalgelände zu finden. Und wer dafür nicht genug Bargeld mitgenommen hat, findet auch genügend Geldautomaten.Doch hauptsächlich geht es auf dem splash! 20 Festival, um die Musik. Hier werden mit Electro-, HipHop- und RnB-Künstlern auf dem ganzen Festival laut gefeiert. Dabei kommen auch viele amerikanische Stars wie Mac Miller, Travis Scott, Machine Gun Kelly, G-Eazy und noch viele mehr. Doch auch viele deutsche Künstler werden auf dem splash! 20 Festival auf den Bühnen performen. Unter anderem mit Musikern wie Marteria, Sido und Genetikk. Mit über 25.000 Besuchern und mehr als 50 Acts ist der Spaß garantiert. Doch leider ist das Festival bereits ausverkauft, da es zu einem der beliebtesten Festivals in Deutschland gehört. Auch für die Sicherheit wurde gesorgt und somit freuen wir uns auf ein tolles splash! 20 Festival!