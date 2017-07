Alle Infos zum Melt Festival 2017 in GrÃ¤fenhainichen!

Am 14. bis 16. Juli findet nach dem splash! 20 Festival das Melt Festival statt. In Ferropolis, in der Nähe des Ortes Gräfenhainichen, werden mehrere Künstler auf den dortigen Bühnen performen. Doch was kann uns das Festival alles bieten?

Kunst, Mode und Essen

Das Melt Festival in Ferropolis hat rund 22.000 Besucher und 105 Acts. Mit verschiedenen Musikrichtungen von Electro bis Rock treten die Künstler vier Tage lang auf den Bühnen auf. Auch bekannte Künstler wie Die Antwoord, Bonobo, M.I.A., Phoenix und viele mehr werden auf dem Festival zu sehen sein. Ein Tagesticket ist bereits ab 59 € erhältlich und noch verfügbar. Auf dem Gelände erbietet sich auch die Möglichkeit zu zelten und somit dort die Nacht zu verbringen. Für die Sicherheit sorgt die Security vor Ort und das Rote Kreuz. Doch was bietet und das Festival sonst noch so?Doch nicht nur Musik und Party gibt es auf dem Festival zu sehen. Das Melt Festival bietet auch viel verschiedene Essensmöglichkeiten. Ob asiatische Gerichte, Burger, Döner oder viele leckere Nachspeisen , dort wird auf jeden Fall für jeden etwas zu finden sein. Doch auch für Kunst- oder Modeliebhaber wäre es einen Besuch wert. Workshops und sogar eine Fashionshow sind auf dem Gelände zu finden. Somit kann dort jeder irgendwie eine tolle Zeit verbringen und Spaß haben!