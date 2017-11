NaturErlebnisZentrum Müritzeum Waren (Müritz)

Haus der 1000 Seen

„Ich habe mal gelesen oder gehört, dass es in Waren ein Müritzeum gibt, das würde mich interessieren."Ja warum hat sie das nicht schon zu Hause bei meinen Reiseplanungen erwähnt…?"Da Waren (Müritz) von dem Wisentreservat Damerow nur einen Katzensprung entfernt liegt, entschloss ich mich zu diesenEs wird auch nicht zu Unrecht genannt„DasMüritzeum ist eineDer architektonisch imposante Bau wurde 2007 eingeweiht.Die Geschichte der Einrichtung beginnt aber bereits 1866, als das Maltzan'sche Naturhistorische Museum für Mecklenburg als erstes öffentliches naturkundliches Museum im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin gegründet wurde.Das historische Museumsgebäude bietet auf über 2.300 qm vielfältigste Naturinformationen und -erlebnisse. Im neuen Haus am Herrensee ist das riesige Süßwasseraquarium mit über 25 Becken die Attraktion. In diesen Becken befinden sich ca. 40 Fischarten, Krebse und andere Wasserbewohner.“Quelle:Und es ist für Naturliebhaber tatsächlich ein Erlebnis der SuperlativeUns beeindruckte ganz besonders dasAber auch die einzelnen Aquarien gefielen mir, die anschaulich zeigten und erläuterten an welchen Abschnitten der Elbe von der Quelle bis zur Mündung welche Fische vorkommen.In einem großen Becken ist der Übergang unter und über der Wasseroberfläche zum Herrensee zu sehen. Damit die Fischotter aus dem See den Fischen nicht zu Leibe rücken, ist das Becken mit einem Elektrozaun gesichert.Wir hätten mühelos einen ganzen Tag im Müritzeum und dem Außengelände zubringen können.Wie es der Zufall wollte, war im Erdgeschoß einemeines Hauptzieles für diesen Tag aufgebaut – dere.Wenn es uns wieder hierher verschlägt werden wir uns auch noch das Avorköpfen, doch das ist in den Wintermonaten geschlossen.