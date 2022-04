Wo das Fischessen doppelte Freude macht

Davon konnten uns auch der Schnee von gestern und der gerade erledigte Reifenwechsel auf Sommerreifen nicht abbringen.Kurz imangerufen, war die Platzreservierung erledigt, wurden wir kurz darauf freundlich empfangen und konnten uns sogar einen herrlichen Ecktisch aussuchen.Diesmal wollte Heide erstmals die Bestellung einer Rentnerportion der "Reinhardsbrunner Forelle (mit Dillsauce)" erproben und war (wie ja auch sonst schon immer) begeistert. Es war die erwartete Menge in trefflich mundender Qualität!Mich reizte eine geräuscherte Lachsforelle auf Bandnudeln - ebenso köstlich, muss ich einfach sagen!Wenn ich so daran denke, wie dieses Restaurant noch unmittelbar nach der Wende zu erleben war, und welche Gastlichkeit es nun schon Jahre ist, dann kann man diesen "Fischerhof" nur wärmstens empfehlen - wenn bitte nur so viele kommen, dass wir weiterhin einen Platz bekommen können.