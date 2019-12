Wieder: winterliche Bäckerei-Modelleisenbahn

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Wie immer, konnte ich feststellen, dass Frauen zielstrebig zum Einkauf schreiten, während Kinder die Bahn und all die zu entdeckenden Einzelheiten betrachten und dabei stets vermelden, was sie Schönes gesehen haben. Männer sind freilich auch erst einmal interessiert an der Bahn (in technischer Hinsicht), bevor sie ihren Einkauf tätigen.Ich finde diese kleine Bahn einfach herrlich - und das Waren-Angebot natürlich ebenso und sehr wohlschmeckend!( ca. 1,5 Min )