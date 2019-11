Nicht nur köstlich

Wenn ich ab und an Samstags gegenüber ein Biedermeiersträußchen kaufe, zieht es mich meist in diesen Markt, um ein Käffchen zu trinken.Eigentlich ist dessen Genußteil des Geschäftes Samstags nicht geöffnet, doch der Service und Verkaufsfreundlichkeit machen ein Käffchen meist möglich.Kürzlich kauften wir erstmals das im Bild gezeigte kleine Kästchen mit den klitzekleinen leckeren Plätzchen. Tolles Aussehen und ebensolcher Geschmack!Auch diesmal zogen sie meine Augen an und verführten mich zum Kauf.Die freundliche Verkäuferin lächelte und meinte, dass sie auch leckeren Kirmeskuchen habe. Diesmal nur fotografiert, erfreute mich, dass es eine kleine Kuchenvielfalt ist - werde beim nächsten Mal wohl nicht dran vorbei kommen.Kann diese Leckereien nur empfehlen!