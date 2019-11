Meine gedruckte „Mathe – Hilfe“

kam.Aus Leidenschaft, Nachhilfeschülern mein Wissen und die Herangehensweise an Mathematik-Themen weiter zu geben, schrieb ich sie in den letzten Monaten in Kurzformen auf.Nun liegt das Ergebnis gedruckt vor. So bin ich seit Anfang November in der Lage, es anzubieten. Einiges Interesse habe ich bereits feststellen können.Auch einer Schule habe ich ein Exemplar zur Ansicht überlassen, um festzustellen, um meine Gedanken und Machart von „echten Lehrern“ ansehen zu lassen.Mit diesem Beitrag stelle ich diese „Mathe – Hilfe“ konkret vor mit dem Inhaltsverzeichnis und auszugsweise einigen konkreten Darstellungen.________________________________________Sicher bietet diese Hilfe keine neuen Erkenntnisse, wie sie auch keine Kritik bereits existierender Darstellungen ist. Es handelt sich einzig und allein umauf mich häufig gefragte und mit Nachhilfeschülern durchgegange Themen.________________________________________