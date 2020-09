Mein Autounfall – und das war‘s dann – nur noch bis zum Autihaus

auf der Beifahrerseite (siehe Bild gelber Pfeil)

Fazit: Bitte nicht vergessen, in Richtung des A-Holmes auf der Beifahrersiete zu schauen, bevor man abbiegt!



Schon werde ich erwischt! Auf der Fahrerseite von hinten bis sogar noch leicht an der Fahrertür getroffen. Der Schaden mehr als vielfältig. Die Kosten knapp unter dem Zeitwert des Autos.Der Schadensverursacher erschrocken und für ihn fast unerklärlich, wie das passieren konnteDas erlebt man wahrlich nicht alle Tage und schon gar nicht gern.Wie konnte das passieren?Es ist eine Situation, welche viele Fahrer gar nicht sehen und somit völlig überrascht einen Unfall verursachen.Man möchte links abbiegen auf eine Straße, auf der von rechts Fahrzeuge kommen können.Also fährt man an die Kreuzung ran und schaut nach rechts durch das Beifahrerfenster (siehe Bild weißer Pfeil).Man sieht kein Fahrzeug kommen oder noch weit genug weg – man kann losfahren.Fährt man also los, so kann es fix zum Unfall kommen, weil dieses nicht beachtete Fahrzeug direkt vor einem erscheint, wenn man losfährt!