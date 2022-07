Kürzlich über Gothas Hauptmarkt“ gegangen – und paar Blicke eingefangen

Vor ein paar Tagen war ich wieder einmal über den Hauptmarkt gegangen, hatte aber vergessen,. Das habe ich nun nachgeholt und möchte die Leser gern auf einen kleinen Rundgang mitnehmen.Hier halten die Straßenbahnen der Linie 1 sowie der Thüringer Wald- und Straßenbahn der Linie 4.bis zur „Wasserkunst“ – einzige innerstädtische Wasserkunst Deutschlands.Über der Pferdetränke hat man einen wunderbaren Blick hinunter auf den Oberen Hauptmarkt, das ihn prägende Rathaus und ein bissel auch den dahinter liegenden Unteren Hauptmarkt.und endet am Gothaer Relief.Abschließend ist der Rundweg an dem Relief noch einmal zu sehen.t, die im nachfolgenden Bild zu sehen ist. Diese „Straßeneckentafeln“ gibt es nur in Gotha und sind nicht zu verwechseln mit einer Hausmarke.Viel Spaß beim Mitgehen durch die kommentierten Fotos über den Gothaer Hauptmarkt !