Ist heute Weihnachten ? Nein, aber . . .

ist Heide bereits wieder auf der Suche nach diversen Kleinigkeiten für die beiden Enkelinnen in Köln.Es ist schon lange Tradition, dass diese jede einen „Adventskalender“ haben (an einer Leine 24 kleine Säckchen), zu denen sie in einem Paket jeweils 24 kleine Geschenke geschickt bekommen, um die Säckchen zu füllen und dann in der Adventszeit Tag für Tag zu plündern.Da nimmt es nicht Wunder, wenn bei der „Vorweihnachtspirsch“ in Gothas Marktstraße dasnatürlich in Auge fällt und nicht nur zum Kaufen einlädt sondern einen förmlich hinein zieht!Hm, trotz der riesigen Vielfalt ist es doch nicht so einfach, möglichst „klitzekleine“ Geschenkchen zu finden. Doch das Verweilenmacht ja grundsätzlich solche Freude, dass man mit Ruhe suchen und freilich auch andere Wünsche berücksichtigen kann.Gewiss werden nur einige der „Adventssäckchen“ mit diesen Süßigkeiten gefüllt werden. Eines wird wohl wieder einen Gutschein für die Buchhandlung „Thalia“ enthalten und ein anderes . . .Schön, dass der vorerst doch kleine Ladenist, wo er größer und attraktiver in Erscheinung tritt.Vor Freude hätte ich gern noch im Café ein Käffchen getrunken – doch halt, Corona-Novembereinschränkungen machen das ja nicht möglich.