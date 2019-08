Gotha – eine kleine Wohlfühlecke

So war ich heute wieder im- diesmal allein, um ein Käffchen zu trinken. Gern kaufen wir dort, alles sieht lecker aus und schmeckt freilich auch ebenso. Dazu lädt der Laden schon in seiner Gestaltung ein und hält das Versprechen, sich dort jederzeit wohl zu fühlen. Eigentlich brauche ich da nicht zu erwähnen, dass auch die Verkäuferinnen freundlich und fachkompetent sind.Als ich so saß, meinen Kaffee genoss – der bei seinem Preis unerwartet reichlich war -, schaute ich aus dem Fenster auf die Geschäfte gegenüber. Mein erfreutes Gesicht wurde schier noch breiter lächelnd, weil wir imoft das frische Gemüse und die Feinkostdelikatessen kaufen, während (vor allem) ich imimmer wieder gern ein Biedermeier-Sträußchen kaufe (so frisch und viele Tage haltend!).Alles zusammen genommen, sind diese drei Geschäfte der Jüdenstraße (Abgang des Hauptmarktes) eine reine Wohlfühlecke meines geliebten Gotha!