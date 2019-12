Ein Herz für Kinder – Gala am 07. Dezember 2019 : ich spende

online zu spenden (11.12.2019), und überlegte mir, wie ich mehr für diese gute Sache geben könne – am besten regelmäßig einen festen Betrag.So begann am 16.12.2019 dieund summiert sichNun mag das für den Einen oder Anderen nicht die Welt sein, ist es auch ein relativ kleiner Betrag. Doch es kommt nicht auf die Spendenhöhe an sondern, dass man spendet. Je mehr auch einen kleinen Betrag geben, desto größer wird die Spendensumme.Außerdem denke ich, dass neben Spontanspenden zu unterschiedlichen Anlässen im Laufe eines Jahres sowie Mitgliedsbeiträgen in mir wichtigen Vereinen (in denen ich selbst anders gar nicht aktiv bin oder sein könnte) einen doch beachtlichen „Geldberg“ ergeben – und ich es dabei bewenden lasse.