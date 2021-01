Das ist Online-Schule, wie ich sie mir vorstelle !

Genau das ist es, was – den bescheidenen Umständen entsprechend – zumindest zeigt, wie man an Aufgaben herangehen kann!Das verstehe ich unter einer Form des „Lernen beibringen“, Wege zeigen, auf Grundlagenkenntnisse hinweisen, Denkansätze und -unterstützungen geben!Meine Online-Mathe-Nachhilfe ist entsprechend angelegt.Alles schreibe ich – von der Aufgabenstellung, dem Lösungsansatz und Lösungsweg bis zur Probe. Zum Abschluss kommt die verbale Einschätzung der Aufgabe, ihrer Schwere und der notwendig gewesenen Grundkenntnisse.Der Schüler kann mitschreiben, so er es möchte.Immer frage ich, was er wie machen würde, um den nächsten Schritt zu gehen.Auch falsche Gedanken oder nicht hilfreiche Wege schreibe ich auf, damit man sehen kann, weshalb dieser Weg nicht zielführend ist, weshalb eine gedachte Hilfe gerade nicht greifen kann.Das ist natürlich mehr als ein oben genanntes zusätzliches Papier. Das ist gemeinsames unmittelbares Herantasten mit Unterstützung des aktuellen Denkens des Schülers – praktisches „Lernen lernen“, finde ich.Einige Schüler arbeiten intensiv mit, schreiben aber nicht mit, möchten allerdings zum Schluss den Lösungsweg fotografiert gesendet bekommen – mit all den darauf festgehaltenen (Irr)Wegen und notierten genutzten Regeln und Gesetzen.