Da läuft einem regelrecht das Wasser im Mund zusammen !

(Reinhardsbrunn) zuerst die Augen weit aufreißen, dann die Vorfreude auf den gewählten Fisch das Herz erfreuen und eben das Wasser im Mund zusammenlaufen – einfach paradiesische Leckereien.Als wir jüngst dort einkauften und den Heringssalat später zum Mittag aßen, war klar, dass ich beim nächsten Mal mit in das Geschäft gehen würde, um mir nach diesem Leckerbissen und den Schilderungen Heides selbst ein Bild vom „Fischerhof“ zu machen.Was heißt hier „ein Bild“? Es wurden mehrere! Und dabei war so zeitig noch gar nicht alles ausgelegt.Dass wir etwas mehr einkauften, als wir sonst eigentlich an Fisch verzehren, wird jeder verstehen.Doch gibt es dort auch Fischsuppe und Fischsoljanka im Glas und noch mehr!Heide strahlte, als sie den Preiselbeer-Meerrettich entdeckte.Ja, es war ein Einkauf, welcher sich in jeder Hinsicht gelohnt hatte.________________________________________