Carpaccio - "Schützenhaus Ruhla" - ein Genuss

Da wir in der vergangenen Zeit mehrfach im "Vierzack" (Autohof an Gothas Autobahnauffahrt) köstlich gespeist hatten, sollte es eine andere Herausforderung sein.Hui,ein Schreck! So viele Autos?! Ach, Entwarnung, sie gehörten den Badegästen des daneben befindlichen Waldbades.So bekamen wir ein gutes Plätzchen im Schattenbereich der Terrasse.Wegen des starken Windes fest gespannte Tischdecken, ein blumiges Gewächs auf jedem Tisch, Blumenkästen auf der Terrassenmauer und in den Fenstern des Hauses gaben dem Ganzen eine gastfreundliche Atmosphäre - schon mal wohlfühlen mit noch ohne Speisen oder Getränken.Diesmal wählte ich "Capaccio vom Hirsch" und war - wie stets in diesem Restaurant - einfach begeistert bereits vom Aussehen bis hin zur Zuberetung und schließlich dem wunderbaren Geschmack!Das Käffchen danach rundete diesen Ausflug nach Ruhla wie immer ab.Auf der Heimfahrt noch unser Thüringer Land genossen (über Seebach, Schwarzhausen und Sättelstädt zurück nach Gotha) - Herz, was willste mehr!