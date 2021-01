Auge um einen Stich reicher – operativer Eingriff !

Nach den erfolgreichen Operationen „grauer Star“ merkte ich, wie meine Sehstärke nachließ. So ging ich zur Optikerin, um mir eine Lesebrille machen zu lassen. Sie prüfte die Sehstärke und stellte fest, dass ich statt 90% nur noch 60% habe, dies nicht einfach mit einer Lesebrille ausgeglichen werden könne, so dass ich erst einmal zur Augenärztin gehen möge.Bei der Farbuntersuchung wird einem ein Farbstoff gespritzt, um spezielle Fotos der Augen zu machen. Nix Besonderes, wie ich feststellen konnte.Das mit den Augenspritzen ist so (laienhaft verstanden und hier wiedergegeben):Durch die Diabetes rückt eine Flüssigkeit von hinten auf die Netzhaut im Auge. Das beeinflusst und verschlechtert die Sehstärke. Deshalb wird eine Flüssigkeit als Gegenmittel ins Auge gespritzt.(Dazu deshalb die Beschreibung des Ablaufs einer Einspritzung.Unmittelbar danach fragte mich der Arzt, ob ich seine sich bewegende Hand sehen würde. Tat ich. Also war alles vorüber.Nun ist bereits über eine Woche vorüber und das andere Auge hat auch seinen Stich bekommen.In einem Monat gehts zur zweiten Runde.________________________________Natürlich ist ein solcher Eingriff nicht ganz probemlos. So wird darauf higewiesen, dass es auch Entzündungen geben kann. Doch davon muss man nicht ausgehen. Und was mich anbelangt, war es genau so, wie beschrieben.Zum Kontrolltermin bei der Augenärztin wurde "Okay" signalisiert.