Wozu noch Schulen und Lehrer ?

Schulkindern wird das Lernen daheim am Computer nahe gelegt. Dazu bedarf es freilich eines PC und der Fähigkeit seiner Bedienung. Dieser (so vorhanden) spielend erlernt und genutzt bringt aber noch nicht den Unterschied zwischen Spiel/Information und Lernarbeit.„Lernen lernen“ spielend? Was und wie erlernt man das – und dazu noch ohne Lehrer? Wozu werden Lehrer ausgebildet, wenn das Eltern auch „können“?Reicht es, Aufgaben aus dem Internet zu bekommen, sie zu lösen und das Ergebnis abzugeben? Wie hat man die Aufgabe gelöst? Welche Überlegungen bedarf es für den effektiven Lösungsansatz? Auf welche Hilfen muss man da zurückgreifen oder zuvor erst erlernen? Wer zeigt, wann und weshalb man einen Irrweg beschreitet? Dazu braucht der Schüler den Lehrer! Und er braucht die Schule, seine Arbeitsstelle und sozialer Mittelpunkt seines Alters – denn auch das Leben Mit- und Füreinander muss gelernt werden.Sicher ist es ganz einfach, Schulen zu schließen. Doch dafür müssen ganz schwerwiegende Gründe vorliegen, weil es um unsere Jugend und damit unsere Zukunft geht!Es wird schon genug mit Handys und auf PCs gespielt und so in ein Leben neben der Wirklichkeit geflüchtet.Schule „online“ ist ein Hilfsmittel. Ausreichend Lehrer fähig, mit „Online-Schulung“ umzugehen, bedarf es noch. Moderne Lehrpläne dafür bedarf es ebenfalls.Bis das alles in ausreichend guter Form genutzt werden kann, dürfen die heutigen Schüler nicht der Corona-Pandemie „geopfert“ werden!