Worin liegt der Nutzen von Bundestagsdebatten ?

Dazu ist es notwendig, über politische Grundentscheidungen im Plenum zu befinden, ob eingebrachte Anträge abgelehnt, in Ausschüsse verwiesen werden oder angenommen werden.Es scheint sich jeweils nur eine geringe Anzahl von Abgeordneten mit dem jeweiligen Tagesordnungspunkt zu beschäftigen!Wer anwesend ist, beschäftigt sich meist mit seinem Handy, seinem Tablet oder ist im leisen Zwiegespräch mit seinen Sitznachbarn, so dass deutlich wird, dass er zwar körperlich anwesend aber im Grunde total abwesend ist!Ständig kommen oder gehen einzelne Abgeordnete, was ebenfalls einer Nichtachtung des jeweiligen Redners entspricht.Zuständige Minister bzw. Staatssekretäre verhalten sich ebenfalls wie in den vorgenannten Punkten beschrieben.Der Nutzen der Bundestagsdebatten besteht offensichtlich zu einem großen Teil darin, die Stellungnahmen der Oppositionsparteien – dabei insbesondere der AfD aber auch der LINKEN – den Besuchern und Fernsehzuschauern vermitteln zu können.Das Verhalten der Abgeordneten ist auf jeden Fall abschreckend für jedeneinerseits im Benehmen sowieandererseits in den unprofessionellen Redebeiträgen, sobald sie „gegen“ einen Vertreter einer anderen Partei oder dessen Partei selbst geführt werden.(Oder ist das der zukunftsweisende Stil der politischen Kommunikation?)