Wohin soll das führen ? Ist das bedenklich ?

Doch das Internetportal ist ja auch ein Diskussionspodium. Gedanken, Meinungen, Ansichten werden in den Raum gestellt und einer Diskussion frei gegeben. Das ist grundsätzlich auch begrüßenswert und nicht selten hilfreich.Zu oft muss ich feststellen, dass selbst ernste und aktuell anstehende Themen im Laufe einer Diskussion gar keine Rolle mehr spielen. Es werden Formfragen oder Nebensächlichkeiten in den Kommentarmittelpunkt gestellt, Aktivitäten oder Meinungen verhöhnt oder zumindest der Lächerlichkeit preisgegeben.Das Aufbäumen der Jugend wäre sicher, wie so viele Medienthemen, nach etwa 3-4 Wochen kein Gesprächsthema mehr gewesen, wenn die Jugend nicht Freitag sondern an Wochenenden oder mal da oder dort am Abend auftreten würde. Ein Streik und dann auch noch Freitag!!!Jegliche Diskussion über dieses Thema (wie auch bei vielen anderen) wird schließlich abgewürgt, indem darauf verwiesen wird, dass es doch wohl wesentlichere und echte Probleme gäbe, die es zu diskutieren und lösen gelte.Ein Thema wird ausgebremst, eine inhaltliche Erörterung erfolgt nicht, praktische Konsequenzen sind somit nicht nötig (nicht zu befürchten). Und sollte es einmal besser sein, Konsequenzen zu ziehen und tatkräftig eine angesprochene Richtung umzusetzen, kann man sich immer noch darauf beziehen, dass man ja nur mitdiskutierte und keineswegs die Zielsetzung negiert habe. Abwertung, Verhöhnung, Verniedlichung, fehlende Sachlichkeit herausgelesen/gehört zu haben weist man in diesem Zusammenhang selbstverständlich weit von sich.