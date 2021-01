Woher soll noch Vertrauen kommen ?

Zuvor gab es in den Medien die krassesten Vorstellungen und Gewissheiten, was da Herauskommen würde. Besonders blöd aber wohl journalistisch üblich, wurden Ministerpräsidenten in Talkshows befragt, worüber sie diskutiere werden und was zu erwarten sei.Offensichtlich nur ein Herauslocken von Meinungen, um später Diskrepanzen festzustellen und gegeneinander vorhalten zu können. Seitens der Journalisten dreist und seitens der Befragten dumm, wenn sie sich darauf einlassen.Anfang Januar eine derartige Diskussionsrunde einzuberufen, wo aussagekräftige Daten von Weihnachten und Silvester noch gar nicht vorliegen konnten, ist zumindest sehr fraglich.*** Eine meines Erachtens zu kurze weiter Lockdown-Zeitspanne zu setzen, wo vielleicht gerade verlässliche Daten vorliegen könnten, ist echt kurzsichtig.*** Dazu im Vorfeld eine Expertengruppe heranzuziehen, die vorwiegend nur aus Virologen bestand, zeigt das fehlende Interesse oder Vermögen, umfassende Sichten zu erörtern, um aus weittragenden Konsequenzen sinnvolle Entscheidungen abzuleiten.*** Obwohl fast ein Corona-Jahr vergangen ist, spätestens vor drei Monaten damit hätte angefangen werden müssen, gibt es nur Einschränkungsentscheidungen aber noch keine Strategie im Um gang mit Corona, welche auch Lockerungskriterien und -umfang sichtbar macht.*** Finanzielle Unterstützungen für alles Mögliche wurden / werden ausgesprochen und würden ja auch helfen, wenn sie auch zeitgemäß ausgezahlt würden. Was für November/20 festgelegt wurde ist überwiegend bis heute noch nicht angekommen.*** Da wurde vor Monaten statistisch belegt, dass die Inzidenzzahlen in diesen Einrichtungen prozentual unwesentlich gering gewesen waren. Deshalb wären Schließungen zwar eine Variante doch insgesamt gesehen regelrecht zu vernachlässigen*** Das Hauptaugenmerk der Corona-Inzidenzen läge auf ganz anderen Gebieten.Nichts ist zu hören, welche statistischen Erkenntnisse ein totales Schließen von Kindergärten und Schulen regelrecht fordern.*** Aber dies sind Einrichtungen bei ja eben nur Kinder und Jugendliche, denen man diese Schließungen zumuten kann, womit man weniger einen großen Schritt bei der Corona-Bekämpfung macht aber konsequentes Verhalten und Entscheidungskraft demonstrieren kann.*** Erst gab es ja fast keine – da waren sie unwichtig*** Dann gab es ausreichende Anzahlen (auch durch viele privat genähte – da waren sie unbedingt zu tragen und stellten einen wirksamen Schutz dar.*** Nun ist ihr Schutz zu gering oder kaum gegeben – weil FFP2-Masken das Allheilmittel in dieser Hinsicht seien sollen.____________________________Das ständige Hin und Her. die fehlende klare Linie der Politik – nicht nur auf Einschränkungen sondern auch zumindest Lockerungen, zumal Herumeiern sowie praktizierte Unterschiede der Umsetzungen in den Bundesländern nicht dazu angetan sind, Vertrauen zu erwecken.Dass es sich dabei um ein weitgehend grundsätzlich vergeigtes Vertrauen handelt, ist allerdings schon daran zu erkennen, was die Corona-Pandemie an Versäumnissen und Fehlentscheidungen der vergangenen Jahre offengelegt hat!