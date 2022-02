Wird der Krieg herbei geredet ?

Da steht ein riesiges Heer der Russen vor der Ukraine.

Keine echten Anzeichen, die dadurch bestehende Bedrohungssituation auch nur abzuschwächen.

Der „Westen“ fordert deutlichen Rückzug, um miteinander über Diplomatie mit den Russen Klärungen herbeiführen zu können.



Vorige Woche tönten die Medien, dass die USA einen möglichen Kriegsbeginn der Russen gegen die Ukraine am Mittwoch sehen!

Nun, am Samstag dieser „Kriegswoche“ heißt es, dass dieser Kriegsbeginn für die kommende Woche als sicher zu erwarten ist!



So redet man einen Krieg herbei! Will der „Westen“ ihn womöglich gar?

Zumindest kann man aus der Angst vor den Russen den Hass gegen die Russen schüren!

Sind das brauchbare Voraussetzung für diplomatische Klärungen?



Haben sich die Russen nicht jahrelang bemüht, Konfrontationen gerade mit der NATO aus dem Weg zu gehen? Sie haben nur gefordert?!

Hat man die Forderungen der Russen ernst genommen – oder waren diese nicht ernst zu nehmen, weil sie den Interessen der NATO entgegen standen?



Wenn man einer angenommenen Kriegsgefahr begegnen will, wenn man mittels Diplomatie Abhilfe schaffen möchte, dann müsste der „Westen“ doch neben Forderungen an die Russen auch Angebote für die Russen offen legen!



Nein? Zuerst müssen mal die Russen . . .?

Immerhin sollte man die Gefahr erkennen, wenn man alleine an die Einverleibung der Krim durch die Russen denkt?

Wenn man die Kriege in der Welt der letzten Jahrzehnte beschaut, sind dafür die Russen schuldig?

Waren/sind die USA gar reine Friedensstifter?



Als die USA ihren Einmarsch im Irak begründeten, gab es die vorgegebenen Ursachen dafür gar nicht!

Jetzt werden die Russen bereits als Aggressoren bezeichnet – der regelrecht heraufbeschworene Krieg ist noch gar nicht ausgebrochen!



All diese Fragen beschäftigen mich.



Die Politik reagiert mir nicht Vertrauen erweckend, wenn die Angst vor Krieg heftig geschürt wird, aber die Diplomatie vergleichbar sanft angestrebt erscheint, es dafür wohl noch ausreichend Zeit gibt.

Wenn man die Russen an einen Verhandlungstisch haben möchte, um einen möglichen Krieg zu verhindern, dann muss man freilich auch selbst etwas Echtes anbieten! Fehlt es daran und an wirklichem Willen dazu, ist es mit diesem Krieg der Russen gegen die Ukraine doch nicht so unmittelbar?



Geht es doch in erster Linie um reine Wirtschaftsinteressen?

Man soll sich nicht noch mehr von den Russen abhängig machen!

Da wurde eine riesige Gasleitung von Russland nach Deutschland (durch die Ostsee) gebaut, um sie nun auf keinen Fall zu nutzen?

Das fordern lautstark die USA – und bieten dafür an, sich von ihnen mehr abhängig zu machen!



Mir wird all das von unseren Politikern zu einseitig betrachtet und in den Medien angegeben!

D a s macht mir wirklich Angst!

