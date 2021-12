Wir sind uns alle einig : Jeder macht und will es anders !

da ich diese – Gott sei Dank – weder selbst habe/hatte noch einschätzen kann.den politischen Umgang mit den Freiheitsrechten der Bürger, der an Nichtachtung kaum zu überbieten ist.So werden Anzahlbeschränkungen für das Zusammentreffen von Bürgern ständig neu festgelegt, so dass man schier täglich aus den Medien zu erfahren haben müsste, mit wie viel Menschen ich zusammenstehen darf.Da kann sich ein Ungeimpfter keine FFP2-Maske kaufen, weil das Geschäft nur von Geimpften oder Genesenen betreten werden darf.die unterschiedlich gültigen Anweisungen in den einzelnen Bundesländern.Dabei geht es um die Schärfe der Maßnahmen und den jeweiligen Zeitpunkt, ab wann sie wo Gültigkeit haben. Wozu treffen sich der neuen Krisenstab, wozu die Ministerpräsidenten, wenn man sich einigt und dann doch jeder tut, was und wie er es für Richtig hält?die Medien, welche schier stets nach neuen Bestimmungen lechzen und damit die Bürger verunsichern, weil man ja nicht mehr weiß, was denn nun wirklich gültig ist.Einerseits sind FFP2-Masken Pflicht. Der Gothaer Landrat muss dazu mehrfach gefragt worden sein, weil heute in der Tageszeitung dazu steht, dass auch eine OP-Maske in geschlossenen Räumen ausreichend ist.Als ich erst vor wenigen Tagen (!7.12.21) in einer eMail fragte, ob im Supermarkt FFP2-Masken zu tragen seien, weil das Gesundheitsamt auch OP-Masken zustimmen würde während das Ordnungsamt auf FFP2-Masken bestand, bekam ich zur Antwort, dass tatsächlich FFP2-Masken vorgeschrieben seien.Ja was denn nun?Möchte gar nicht erst die Thüringer Schulpolitik ins Spiel bringen, bei der man wahrlich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann.