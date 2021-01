Welchen Virus haben sich unsere Virologen eingezogen ?

Nase-Mund-Masken (NMM) gab es nicht oder unzureichend – also waren sie auch nicht wichtig, weil ihre Hilfe vernachlässigt werden konnte.Dann wuchs die Erkenntnis, dass NMM doch hilfreich seine – so wurden sie wichtig bis notwendig. So stellten einige Betriebe sich darauf ein, Masken zu produzieren, während nebenher zahlreiche NMM privat genäht wurden. Eine NMM zu haben wurde Normalität. Dabei wurden modische Details gestaltet, so dass ganz interessante NMM zu sehen waren.Nun sind medizinische Nase-Mund-Masken vorgeschrieben____________________________Warum konnte man nicht von Anfang an – spätestens nach Erkennung, dass es sich um eine Pandemie handelt, - eine Maskenpflicht mit medizinischen Nase-Mund-Masken ansetzen, so dass jeder weiß, worauf es ankommt.Das Anfertigen und Tragen einer anderen hergestellten NMM wäre somit gleich als Übergangslösung angezeigt gewesen. Die medizinische NMM als klare Zielstellung hätte gleichzeitig klar gestellt, dass die Verantwortlichen wissen,1. wovon sie sprechen,2. was erforderlich ist,3. welche Zielstellung hinsichtlich Sicherheiten durch NMM gegeben ist.So, wie es aber von statten ging (und in vielen anderen gegenwärtigen Entscheidungen deutlich wird), kann man kein Vertrauen in die politischen Entscheidungen haben, weil man nicht weiß, wohin sie führen, was das wirkliche Ziel sein könnte oder wird.Da wären nicht Fabrikationen falsch bzw. unnötig aufgebaut worden!Da müsste sich die Bevölkerung nicht veralbert – schlecht beraten – fühlen!______________________________