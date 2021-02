Weiter so ! - Ministerpräsidentenkonferenz in Handlungsstarre

Dann zu Hoffen, es wird schon nicht so schlimm werden, kann man auch noch verstehen.Spätestens, wenn zu sehen ist, dass die totale Einschränkung des gesellschaftlichen Lebens nicht den erwarteten Erfolg bringt, musste an den Stufen der Lockerungen gearbeitet werden.Die Impfungen wurden bei unserer Corona-Pandemie schier als „das Allheilmittel“ propagiert – aber total laienhaft verhandelt, so dass diese erst Wochen später (hoffentlich) durchgreifend helfen können werden.Immerhin brüstet man sich gegenwärtig bereits wieder damit, wie gut man dieses Thema nun im Griff hat (haben will)!Ein Stufenprogramm der Lockerungen wie auch Verschärfungen, welches z.B. Thüringen vorlegte, wurde nicht besprochen.So bleibt der Lockdown nach wie vor die einzige politische Antwort auf die Corona-Pandemie.Ein paar Dinge wurden beschlossen oder in Aussicht gestellt Aber wie?!1) Schulöffnungen2) Friseure öffnen3) mögliche schrittweise weitere ÖffnungenAlles unter entsprechenden Hygienekonzepten! - Doch das hatten sie bereits vor dem Lockdown. Weshalb betont man Bedingungen, wenn sie bereits eingehalten werden? Weiß man überhaupt, wovon man da spricht?!Doch Halt!Alles rankt sich um den Grundgedanken der Einfallslosigkeit, den Lockdown als einfachste Maßnahme (ohen detailliertes Denken und Handeln) fortzusetzen, indem man betont4) die Warnung vor den Auswirkungen von gegenwärtigen Mutationen des Corona-Virus5) das notwendige Erreichen einer Inzidenzschranke von 35 (pro 100.000 in einer Woche)Da man davon ausgehen kann, dass weitere Mutationen des Coronavirus auftreten werden, kann der Lockdown weiter geführt werden, wenn man es nur schlimm genug macht.Da die 35 nur ein gegenwärtig festgelegter Wert ist, kann man aufgrund weiterer Forschungsergebnisse diesen als notwendige Bedingung auch weiter herunter setzen, so dass der Lockdown weiter erhalten bleiben muss.und ganz intensiv ein Stufenplan zur Lockerung wie auch Verschärfung des Lockdowns geschaffen wird,etwas unternommen wird, den Andrang in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu entflechten,die finanziellen versprochenen Unterstützungen auch wirklich ausgezahlt werden (vor manche Anträge fehlen ja sogar noch die Formulare!),wenn das Fass überläuft!Und was kann daraus folgend im September gewählt werden?