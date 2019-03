Was kosten Bundestagsdebatten ?

Wichtig erscheint mir hier, dass sie unnötig Zeit der Abgeordneten kostet, wenn sie schon mal im Bundestag sitzen, während die verschiedenen Redner oft populistischere Reden halten, als sie immer wieder der LINKEN zugeordnet werden.Das sieht man im Fernsehen ganz deutlich, wenn man registrieren kann, dass die meisten Abgeordneten sich miteinander unterhalten, ihre Arbeitsmaterialien auspacken und durchgehen, sich intensiv mit ihrem Handy bis Tablet beschäftigen oder langsam hinaus gehen und dabei dabei betont telefonieren.Wenn die Parteien in den Ausschüssen Themen durcharbeiten und sich dann abschließend in kleinerem Raum entsprechend kurz zusammensetzen, um eine Entscheidung vorzubereiten, dann kann eine Versammlung des Bundestages diese gesammelt zur Abstimmung stellen, wenn diese Abschlüsse dort getroffen werden müssen/sollen.Wer kann sich da noch berechtigt aufregen, wenn die Jugend auch im Unterricht mehr das Handy in den Mittelpunkt stellt als den Lehrer und seine Ansagen?Viel wird sich gewiss nur ändern, wenn es von unten nach oben wächst.Aber auch vom Bundestag kann und sollte das vorgemacht werden, was unsere Gesellschaft gerade heute mehr als braucht!