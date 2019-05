Warum so ein Aufbrausen gegen den Gedanken einer neuen Nationalhymne ?

Freilich gibt es auch Dinge, die geändert wurden. So kann z.B. eine Frau heute selbst entscheiden, ob sie arbeiten geht und was – (in der DDR ja bereits Normalität).hat Weltkriege überstanden, wie auch die deutsche Nachkriegsteilung. So ist sie eine Tradition und lebt auf jeden Fall bei allen „Alt-BRD-lern“ - warum da eine andere Hymne?ihre eigene Hymne – in Melodie dem Deutschlandlied „verwand“ gestaltet.gibt es ein neues Deutschland in allen Lebensbereichen. Dies merkten „Alt-BRD-ler“ kaum oder wollten es nicht wahr haben. Für DDR-ler wurde es ein totaler Lebensumbruch.Da es ja keine Vereinigung sondern ein Anschluss der DDR an die damalige BRD war und die Bestimmungen in Hand der „Alt-BRD“ lagen, gelten heute noch in dieser Hinsicht das Grundgesetz wie das Deutschlandlied.Dabei wird völlig negiert oder klein geredet, dass die erste Strophe des Deutschlandliedes wieder rechts „in Mode“ kommt. Wenn dagegen so angegangen wird, wie mit der Rechtsentwicklung der vergangenen Jahre, muss jedoch damit gerechnet werden, dass darüber der Faschismus erneut "seine Hymne" wieder belebt.In den Medien wird das Thema einer neuen Nationalhymne zu oft lächerlich gemacht und grundsätzlich als absurd hingestellt.Gezeigte befragte Bürger zeigen leider zu viel, wie wenig ihnen die deutsche Geschichte bedeutet und man doch bei „Altbewährtem“ bleiben solle.Selbst in einer Talkshow wurde Ablehnung (aus dem Bauch heraus) gezeigt, wobei man die wieder in die Diskussion gebrachte „Kinderhymne“ lässig als „wohl Kinderlied“ abtat.Meines Erachtens ist aus dem Genannten nicht einfach von der Hand zu weisen, zu einer neuen deutschen Nationalhymne zu wechseln.(Hier mein Beitrag aus 2015:)