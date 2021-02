Warum ist das so ? - Weil es so ist !

Zuerst machte ich ein paar Beispiele mit der Tochter, wie wir normalerweise subtrahieren – und sie kapierte sofort, also problemlos.Dann schaute ich ins Lehrbuch und musste als Mathematiker erstaunt eine unbrauchbare Methode sehen, die mich zu der Frage veranlasste: Warum lehrt man das die Schüler?Um sich zu informieren, worum es da geht, hier der Beitrag:, mir einen Menschen zu benennen, der erklären kann WARUM diese Rechenform gelehrt wird?(Meinen Internetbeitrag legte ich bei.)erneut mit Hinweis auf mein erste Schreiben (in Kopie).So bekam ich ein Telefonat, in dem mir gesagt wurde, dass mein Anliegen an die Fachabteilung weiter gereicht werde und ich von dort die Antwort erhalten würde.Es wurde mir erklärt, wie die ungewohnte Subtraktion zu rechnen sei.Da ich dies in meinem Beitrag schon beschrieben hatte, hätte auffallen können, dass ich dies bereits wusste.Es ist so, dass den Schülern zu Beginn der Subtraktion verschiedene Methoden angeboten werden, von denen sie eine zu ihnen passende auswählen können – bevor später die „übliche Subtraktion“ gelehrt wird.Nun ist es so, dass verschiedene Schulen unterschiedliche Mathematiklehrbücher nutzen, in denen unterschiedliche Subtraktionsmethoden aufgezeigt werden. Jeder Schüler bekommt also die seiner Schule, kann diese somit weder vergleichen mit den anderen, noch kann eine Auswahl getroffen werden______________________________Man könnte einfach sofort die „übliche Subtraktion“ lehren.Doch selbst das bräuchte man heutzutage ja noch nicht einmal, weil ja jeder Jugendliche bereits nur noch mit Taschenrechner und/oder Handy rechnet wofür nur die Tastenfolge gelernt werden braucht – und das machen die Jugendlichen untereinander schon ganz alleine.Ja, es scheint gerade so, als würden die Schulen daran arbeiten, Nachhilfeschüler zu schaffen.Da läuft so viel schief – was keineswegs auf Corona zu schieben aber umso deutlicher zu erkennen ist.