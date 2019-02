Wahlwerbung der SPD für DIE LINKE

(Nur ein Beispiel:)DIE LINKE hatte sich lange schon für Mindestlohn stark gemacht und 10€ pro Stunde als Perspektive benannt. Dafür wurde sie von den „Volksparteien“ belächelt, vorgeführt und typisch populistisch gekennzeichnet – politisches Mobbing.Nun schreitet die SPD voran, nimmt 12€ pro Stunde ins Visier und mimt den Protagonisten!Man kann gespannt sein, wie viele – seitens der LINKEN schon lange angesprochene – Vorhaben die SPD in diesem Wahljahr insgesamt heraushauen wird.Die Thüringer CDU geht in dieser Hinsicht umfassender vor. Sie fordert und setzt auf ihre Wahlfahne, was die gegenwärtige Thüringer Regierung alles nicht hinbekommt, noch nicht aufgegriffen hat, falsch umsetzt – straft damit gleich LINKE / SPD / GRÜNE ab und erscheint wie ein Leuchtturm in der Brandung.Allerdings basiert diese heutige Regierung auf der Tatsache, dass eben die CDU über die vorherigen Jahre nach der Wende eben all das, was sie nun (populistisch!) besser zu machen verspricht, in Regierung selbst verzapft oder abgewirtschaftet hat!Noch ein Wort zur Presse: Vor einiger Zeit schon schrieb ich fragend an das ZDF, weshalb die Meinungen der GRÜNEN hinsichtlich der Bundespolitik stets vor der LINKEN kundgetan werden (wenn die LINKEN überhaupt erwähn werden).[ Beitrag:Man antwortete, dass dies so nicht stimme und das ZDF für eine ausgeglichene Darstellung sorgen würde.Dabei handelt es sich allerdings vielleicht um einen (populistisch geäußerten) Willen, ist aber nicht die Wirklichkeit.