Wahljahr 2019 – Vervollkommnung des Chaos in Deutschland ?

Einerseits macht es mir Angst, was sich in Deutschland tut und politisch sich immer mehr vergleichen lässt mit den Jahren vor dem Dritten Reich.



Die Parteien sind so weit abgehoben von der Basis und ergehen sich in „man müsste mal“ oder anderen Luftblasen, finden jetzt wie selbstverständlich, was zu tun und zu ändern sei – wobei sie teilweise jahrelang dafür verantwortlich (mit)regiert haben.

Das zeigt sich in Thüringen gerade an der CDU, die nun massiv dafür eintritt, was sie jahrelang selbst erst „versaut“ hat.

Bündnis90/Die Grünen haben sich solange gedreht, bis sie sich nun wie DIE Retter vorkommen und sich regelrecht fast jeder Regierungsmöglichkeit öffnen.

Parteiaustritte bilden den Ausgangspunkt neuer Parteien, die nicht genug beachtete Teilprobleme in den Vordergrund stellen, sich herausheben wollen – und kaum für ein Ganzes geschaffen werden.



Überall fehlen Fachleute, kann man wahrlich nicht aus den Rippen schneiden. Doch diese (Fehlenden) schnellstmöglich einzusetzen, bilden Planungen, machen die Planvertreter schon allein dadurch zweifelhaft – ohne dabei auch nur eine Sachlage zu betrachten.

Löcher werden „zugeschüttet“, auf dass eine Art Seelenfrieden erzeugt wird, bis die daraus entstehenden Lücken wieder von anderen gefüllt werden wollen.



Eine weitere Tatsache ist, dass immer mehr gute Dinge/Erfahrungen der DDR aufgegriffen werden und in den Alltag eingeführt werden. Das ist ja erfreulich wie schon längst notwendig, zeigt, was man bislang zu oft ignorierte und auf Beibehaltung von Mängeln der „alten BRD“ hinweist.

(Genau diese Bemerkung wird natürlich Protest hervorrufen – bei denen, die es noch immer nicht verstanden haben. Doch das ändert nichts an den Tatsachen.)

Ironisch daraus geschlossen: „Irgendwann befinden wir uns wieder in der DDR, ohne es zu bemerken!“ (Nur ruhig bleiben! Das wird es nicht und schon gar nicht als politisches System. Da reicht mir schon das gegenwärtige.)



Da die Medien immer deutlicher meinungsbildend und damit wahlbeeinflussend sind und schier jeder darin auch unbedachte Meinungen in die Welt setzen kann, erscheinen sie mir besonders bedenklich hinsichtlich fairen Verhaltens.

(Schaut man allein darauf, wie die GRÜNEN regelrecht hofiert werden und Äußerungen fast wie der Maßstab notwendiger Kritik erscheinen.)



Schließlich ist auch meine Hoffnung darauf sehr gering, dass sich die Wähler die ihnen vorgesetzten Kandidaten richtig und praktisch ansehen und befragen werden und sich ein richtiges Bild von ihnen machen, damit nicht die wiederum falschen gewählt werden! Dazu bedarf es freilich auch Kandidaten, welche in der Sache ein Gewinn sind und nicht nur an eigenes Wohlsein (kleben am Sessel) denken.



Man könnte denken, dass ich schlecht geträumt habe.

Doch ist das wirklich so abwegig?!



Unabhängig davon freue ich mich natürlich wieder darauf, „mein Wahllokal“ so zu gestalten, dass sich die Wähler (und die Wahlhelfer) wohlfühlen und darüber freuen – wie alle Wahlen der vergangenen Jahre.

