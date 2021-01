Wäre das hilfreich – positiv – weil notwendig ?

Gern möchte ich drei Vorschläge / Fragen in den Ring werfen:in den letzten fünf Jahren aus ihrem Beruf ausgeschieden und noch einsatzfähig sind ?in den letzten fünf Jahren aus ihrem Beruf ausgeschieden und noch einsatzfähig sind ?da eingesetzt werden, wo sie für die Aufgaben im Zusammenhang mit Corona tätig sind ?Sicher ist man da schon tätig geworden, hat eine Reihe betreffender Personen angesprochen.Diese müssten (wenigstens jetzt / vorübergehend) verpflichtend als Lehrer eingesetzt werden!(Zu DDR-Zeiten war es so, das meine Tante und Onkel nach ihrem Studium für einige Jahre verpflichtet wurden, dort als Lehrer zu arbeiten, wo man sie brauchte / hinschickte. Und ich fand / finde das gut – ganz abgesehen davon dass diese beiden zeitlebens und gerne dort geblieben waren.)