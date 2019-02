Vorschlag zur Änderung des "Hammelsprung"

Da nicht festzustellen war, wie ein Abstimmungsergebnis ausfiel, wurden die Abgeordneten aufgefordert, den Saal zu verlassen. Sobald alle den Saal verlassen hatten, wurden alle wieder hereingebeten. Dazu wurde gezählt, wie viele Abgeordneten durch die "Nein-Tür" bzw., "Ja-Tür" herein kamen. Diese Zählung wurde als Abstimmungsergebnis gewertet.Eine Reihe von Abgeordneten verließen betont langsam den Sitzungssaal, um die Zeit der Zählung hinauszuschieben. In dieser Zeit wurden seitens der Parteien weitere Abgeordnete herbei gerufen, so dass bei der Zählung ausreichend viele für das gewollte Abstimmungsergebnis den Saal wieder betraten.