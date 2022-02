Versagen klar – Vertrauen weg – Hoffnung in was ?

Die Politik der EU sowie der NATO zumindest der letzten Jahre ab dem Minsker Abkommen hat total versagt. Das möchte ich angesichts des Krieges Russlands in der Ukraine feststellen.



Russland all die Jahre mit Gegenforderungen kommen aber keine eigenen Angebote machen, um sich damit an einen Verhandlungstisch setzen zu können, das konnte ja nicht gut gehen. Da man sich aber in seinem Machtgefühl so sicher war, Russland in die Enge zwingen zu können, hat man den Bogen überspannt.

Vielleicht hätte es die Möglichkeit gegeben, Putin an den Verhandlungstisch zu bekommen und Abmachungen zu treffen, bei deren weitestgehender Einhaltung der europäische Frieden gesichert worden wäre.



Die NATO ständig nach Osten zu erweitern, der Ukraine eine Mitgliedschaft regelrecht schmackhaft zu machen, den Druck auf Putin dadurch zu erhöhen und wegen fehlender Angebote an Russland, verschärfte die Lage immer mehr.



Die westlichen Politiker haben Putin und Russland total falsch eingeschätzt und dürften sich im Grunde jetzt nicht wundern, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine losgetreten hat!



So uneinig und zerstritten sich die EU zeigt, wie sollte man ihr gegenwärtig vertrauen, eine klare Haltung gegen einen Aggressor einzunehmen?

Ist die NATO so aufgestellt, dass man in sie Vertrauen setzen kann?

Wenn man alleine betrachtet, in welcher desaströsen Verfassung sich die Bundeswehr befindet, sind die Hoffnungen sehr gering!

Deutschland hat seine Soldaten in der Welt verteilt, sie (hoffentlich) ausreichend gut militärisch versorgt, während es den Zurückgebliebenen derart stark an Ausrüstung fehlt, dass dies kein Geheimnis mehr ist.



Was wurde alles in den vergangenen Jahren echt versaut?

Wer fühlt sich dafür verantwortlich oder kann verantwortlich gemacht werden?



Die politischen Fehlleistungen der vergangenen Jahre, wie sie durch Corona ans Tageslicht geschwemmt wurden, wurden von politischer Überschätzung, durch völlig falsche Einsparungshysterie und damit einher gehender Kurzsichtigkeit ergänzt.



Mit Corona zeigten sich urplötzlich derart viele Virologen, dass ich mich fragte, wo sie denn vorher waren und den Politikern offensichtlich nun einen Zick-Zack-Weg durch die Pandemie wiesen?

Mit Kriegsbeginn Russlands gegen die Ukraine melden sich immer mehr kompetente Journalisten und Gesellschaftswissenschaftler / Politologen zu Wort, was man warum und wie zu beachten habe. Was hatten sie bislang für eine Meinung zu Russland vertreten?



Die Fragen daraus sind für mich schlicht und ergreifend:

Was haben Politiker gerade die letzten Jahre alles gedacht und gemacht, dass man kaum noch Vertrauen in sie haben möchte?

Warum hat man offensichtlich zu oft weg gesehen, eigene Entscheidungen hochgelobt und den Blick vor der Wirklichkeit verschlossen?

Hat man Vorhersagen und Warnungen der jeweiligen Experten nicht das ihnen gebührende Gehör geschenkt oder nur genehme Angaben aufgenommen?



Hinsichtlich der Corona-Pandemie habe ich schon von Beginn an gesagt, dass man gewiss Einschränkungen machen muss aber auch so bald als möglich deren Lockerungen vor planen müsste. Dass man mit den Einschränkungen schier stets der Wirklichkeit hinterher lief und läuft sowie für deren Lockerungen oder Aufhebungen keine klaren Planungen hat, weil selbst die Konsultationen der Ministerpräsidenten zwar Entscheidungen treffen – diese dann allerdings von jedem jeweils anders umgesetzt werden – ist wahrlich kaum jemanden begreiflich zu machen!



Russland gegenüber hat man mit starken Sanktionen gedroht (statt Vorschläge vorzulegen und Verhandlungen möglich zu machen). Es hatte den Anschein, dass diese Sanktionen sofort verwirklicht werden konnten.

Doch erst mit Kriegsbeginn in der Ukraine fand man sich verschiedentlich zusammen, um wirkliche Schritte abzustimmen und umzusetzen.

Das hat dennoch den Anschein, dass man sich nicht über deren globale Auswirkungen so richtig klar zu sein scheint.



Woher soll ich denn nun Vertrauen nehmen?

Wem kann oder sollte ich es geben?

Welche Hoffnungen könnte ich damit verbinden?

