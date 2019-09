Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow in Gotha – 18.09.2019

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Bodo Ramelow legte Wert darauf, dass Thüringer stolz auf ihr Land sein können. Überall, wo er im Ausland unterwegs ist, lobt man Thüringen oder ist erstaunt, was unser Heimatland schafft. Allein die Thüringer selbst sehen zu oft in erster Linie, was schlecht ist oder nicht so recht läuft – vergessen schier, sich über ihre hohen Leistungen zu freuen und somit optimistisch in die Zukunft sehen.Ein wichtiges Thema sprach er an, das Landleben attraktiv zu gestalten – auch „mit zu gestalten“ von denen, die auf dem Land leben. Es wird nichts präsentiert oder durch Geldspritzen verbessert, wenn die Menschen sich nicht selbst mit einbringen.In diesem Zusammenhang ging er auch auf die Mobilität ein, verschwieg nicht die Schwierigkeiten, zeigte aber auch, wo etwas „eingeschlafen“ oder „stiigelegt“ wurde, was doch so sehr gebraucht wird.Zusammenfassend schaute er positiv (und mit klaren Fakten unterlegt) auf die zu Ende gehende Regierungszeit von Rot-Rot-Grün zurück und würde es deshalb auf eine Weiterführung kommen lassen.Wer da denkt, dass er es deshalb wünsche, weil er an seinem Stuhl hänge, der schaut zu kurz und lenkt nur davon ab, was diese Regierung inhaltlich geschafft und auf den Weg gebracht hat.Hier darf ich einen Teil seiner Worte wiedergeben:( ca. 17 Min )