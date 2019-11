Thüringer CDU sieht sich als „Mitte des Landes“ - welch ein Irrtum !

Es gibt gegenwärtig aber weder Links noch Mitte und Rechts. Sich als „Mitte“ zu sehen und dadurch das Recht der Ausgrenzung linker und rechter Ränder zu haben, zeigt mir, dassZu dem rückwärts gerichteten Denken zählt ebenso, DIE LINKE mit der früheren SED zu vergleichen oder gar gleichzusetzen und damit ausgrenzen zu wollen.Wer allein die vergangene Rot-Rot-Grüne Legislaturperiode Thüringens ins Auge fasst, muss erkennen, dass weder Investoren aus Thüringen flüchteten und schon gar nicht die Lehrerzahl weiter abnahm, wie es von der CDU davor „geschafft“ war. Ganz im Gegenteil!Von der AfD möchte ich nur soviel in die Waagschale werfen, dass eine Duldung der angestrebten CDU-geführten Landesregierung durch die AfD die CDU erpressbar und die AfD selbst stärker macht, was gegenwärtig wie künftig verheerende Folgen haben würde.( Siehe: Das bringt die Duldung der CDU durch die AfD in Thüringen )