„Tag der Republik“ – Feiertag zu DDR-Zeiten: 07. Oktober

Für mich war es die Zeit meiner unbeschwerten Kindheit, einer erlebnisreichen schönen Jugend, eines erfolgreichen Studiums an der Uni in Jena, große Liebe und Hochzeit, Vaterwerden und gerne -sein, erfüllte Arbeitswelt und Familie.Kein Wunder, dass ich meine Vergangenheit, meine Lebensvorstellungen nach der Wende nicht wegwerfen sondern mit in das „wiedervereinte Deutschland“ mitnehmen wollte, um mein Gutes nicht sterben zu lassen.Heute hat sich meine Lebensart nicht grundsätzlich geändert, erfreue ich mich an den vielen Möglichkeiten, deren Beschneidung in der DDR mir immer bewusster wurde.Mein Blick in die Zukunft ist optimistisch, wenngleich politische Entwicklungen mir Angst machen, weil die Menschen wohl nicht aus der Geschichte gelernt haben und viel daran erinnert, was meine Eltern vor und im Krieg erleben mussten.Langsam komme ich in das Alter, wo ich meinen Lebensweg aufschreiben sollte, damit dieses als kleiner Baustein des Erinnerns erhalten bleibt.