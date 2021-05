Anzeige

Suche preiswerten Politiker, der erst denkt, bevor er den Mund auf macht!

In einer Talkshow bei Anne Will bat Wirtschaftsminister Altmeier einen Mediziner, dass er doch mit seinen Kollegen der Regierung vorschlagen solle, was zu tun sei !

Wer sind bislang Regierungsberater? Wen hat man gefragt und wozu?

Man scheint alle Welt befragt zu haben mit dem Ergebnis, dass man nicht weiß, was man zu machen hat!



Seit über einem Jahr werde ständig in härtere Maßnahmen gewechselt. Immer eine Art Rundumschlag. Und nicht eine einzige klare Linie ist zu erkennen, wann was wie gelockert werde wird.



Schließungen anordnen geht sicher einfach. Aber unter welchen Voraussetzungen werden welche Öffnungen möglich?

Monatelang ein Hin und Her, wobei wichtige Entscheidungen anstehen – haben aber wochenlang Zeit, ehe sie als Lockdown schließlich umgesetzt werden.

Alles einheitlich – bis wieder jedes Land macht, was es will.



Eine Politik, der man jede Glaubwürdigkeit absprechen muss!



Nun geht man hausieren mit den Impfungen.

Diese sind nicht ausreichend vorhanden. Da stockt noch viel.

Aber man wirft in die Diskussion, Unterschiede zwischen geimpft und noch nicht geimpft festzulegen.

Noch konnten nicht alle geimpft werden – aber man teilt schon die Bevölkerung, stellt Aussichten in den Raum, die noch jeglicher Tauglichkeit entbehren.



Hoffnungen in großen Tönen, ohne klare Vorstellungen und fehlende Impfsicherheiten.

Selbst schärfste Einschränkungen erscheinen vor diesem Hintergrund eher nur als Maskerade.



Man hetzt die Bevölkerung aufeinander los – hoffend, dass diese von den wirklichen Notwendigkeiten abgelenkt wird.



Ich kann diese kriegsartigen Medienmeldungen zur Corona-Pandemie nicht mehr ertragen.

Können denn nicht wenigstens die Medien zu einer Normalität zurück finden?

