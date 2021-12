So kam zu mir ein Engel

Es geht darin um den Bau von Brunnen in Afrika. Interessiert las ich von kleinen Anhängern, welche man für eine Spende erwerben kann:Nun weiß ich ja, dass der Verein „ProBrasil“ in Brasilien ebenfalls Spenden für Brunnenbauten eingesetzt und damit vielen Menschen bereits geholfen hat.Hier wieder solch wunderbare Aktivität!Umgehend sandte ich Rosmarie Gumpp eine PN, in der ich mein Anliegen zum Ausdruck brachte, auch etwas für diese Brunnenaktion zu spenden und dafür gerne einen „Rainbow-Engel“ zu erhalten.Sie antwortete, dass sie sich sehr darüber freuen würde und mir die nötige Daten gibt.So konnte ich gleich erst einmal meine Spende auf das Konto „“ einzahlen.Das teilte ich Rosmarie Dumpp mit und sie schrieb mir:„Zwischenzeitlich nahm ich mit Marion Schmid, der "Brunnenbauerin" persönlichen Kontakt auf. Sie bat mich dir folgende Adressen weiterzuleiten:Mailadresse für eventuelle Fragen anDas hat mich alles so gefreut – auch wie problemlos der Ablauf war – dass ich das hier unbedingt schildern wollte.