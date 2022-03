Sind angesichts des Ukraine-Krieges noch Fragen erlaubt ?

gegenwärtig

das Geld für erhaltenes Gas ins Militär stecken

Gedanken zur Ukraine

Auch ist es keineswegs normal, dass Putin einen solchen Krieg losgetreten hat.Doch frage ich mich, wie stark müssen sich die NATO, die EU, die USA gefühlt haben, so dass sie Putin offensichtlich in eine Enge trieben, aus der er keinen vernünftigen Ausweg sah?Wenn den "Wetsen" keine Mitschuld hinsichtlich falscher Diplomatie vor diesem Krieg trifft, um so besser.Doch die Frage danach muss man doch stellen dürfen, hoffend, dass sie weder weggeschoben noch einseitig betrachtet wird.Denn man muss Rückschlüsse auf die künftige Diplomatie ziehen !Was ist das denn für eine heutige Politik:###Nun ist die Aufnahme der Ukraineüberhaupt kein Thema.###Jetzt erst ist man darauf aus, die wirtschaftliche Verbindungen zu Russland so stark abzubrechen, um Russlands Militärausgaben herunter zu drücken. Dagegen ist man bemüht sich anderweitig abhängig zu machen.___________________________