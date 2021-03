Anzeige

Runter auf 60% der Gelder im Corona-Lockdown für . . .

. . . Diäten der Bundestagsabgeordneten aber auch für die Gelder von Ministerpräsidenten samt den Bundesämtern – außer Gesundheitsämter und Polizei!



Seit über einem Jahr wurde keine (als solche bezeichenbare) Strategie entwickelt, durch welche getroffene Einschränkungen schrittweise wieder frei geben werden können, so dass auf ein „Leben mit Corona“ orientiert wird.

Natürlich gehören auch dazu Maßnahmen sowie erneute Einschränkungen, wo die Corona-Pandemie aus dem Ruder laufen sollte.



Aber nur zwischen „ einen Spalt die Tür aufmachen “, weitere Öffnungsschritte in Aussicht stellen, dann „ aber immer einen Grund fürs erneute Schließen finden “ – das ist keine Strategie sondern ein Zeichen politischer Hilflosigkeit!



Während Supermärkte offen sind und schier alles Mögliche verkaufen dürfen, dort keine Nachverfolgung mit Corona-Viren angesagt ist, dürfen Einzelhändler für die gleichen Verkaufsprodukte nicht öffnen – und wenn, dann unter unvergleichbar hohen Hygieneauflagen inklusive Nachverfolgung.

Wem kann man das auf Dauer verständlich rüber bringen?!



Da die Politik es nicht geschafft hat, sinnvolle Strategien zur Auflösung der Einschränkungen von Persönlichkeitsrechten sowie des gesellschaftlichen Lebens zu schaffen, der Bevölkerung damit verbundene finanzielle und existenzielle Notlagen ohne zeitlich erkennbares Ende auferlegt, muss ein Mindestmaß an Gleichbehandlung erfolgen!

Deshalb meine eingangs formulierte Forderung nach Reduzierung auf 60% der entsprechenden Diäten, Gehälter, Löhne.



Das Ganze für alle Monate (rückwirkend von Januar 2021) bis mindestens einschließlich Mai 2021. Sollte dann immer noch ein Lockdown wegen fehlender echter Öffnungsstrategien herrschen, müsste diese finanzielle Beschränkung um jeweils zwei weitere Monate verlängert werden.



Nun weiß ich natürlich, dass dieses Anliegen praktisch nicht umgesetzt wird – allein, weil die Betroffenen dies ja selbst beschließen und sich damit ins eigene Fleisch schneiden würden.

Doch allein den Hinweis darauf, mit welcher Kaltschnäuzigkeit über die Bundesbürger entschieden wird und man sich selbst davon abhebt, wollte ich einmal deutlich machen.

___________________________________



In diesem Zusammenhang:

Keiner dürfte ein Wort über unzumutbare politische Verhältnisse in der DDR verlieren können, wenn er sich vor Augen führt, welches politische Versagen in den letzten 30 Jahren Deutschlands durch die Corona-Pandemie ans Licht gebracht wurde und sich in der Pandemie mehr als deutlich weiter entwickelt.

Gefällt mir

3

Diesen Mitgliedern gefällt das: