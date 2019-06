﻿Redaktion des „meinAnzeiger“ toleriert nur eigene Meinung

Einerseits sind die Kritikpunkte mehr als deutlich, während die Redaktion ins Schwimmen kommt. Leere Absichtserklärungen (immer wiederholt), offensichtlich keine Einflussmöglichkeit auf die Form des Portals, selbst keinen souveräne Auftritt schaffend, führt zur Konfrontation gegenüber den Kritik-BR.Die Redaktion schafft es bis heute nicht, mit Kritik klar zu kommen, deren Gründe unbestritten sind.So kommt es zum Ausschluss der Kritik-BR, deren Unwillen gegen „Lösung durch Ausschluss“ seitens der Redaktion immer stärker wurde.Mit meinem persönlichen Ausschluss aus „meinAnzeiger“ und dem Löschen meiner nahezu 2000 Beiträge seit 2011 zeigt deutlich, dass die Redaktion dem Portal eigentlich den BR nur eine Nebenrolle zu intensiven reinen Werbungen einräumt, Beiträge kultureller Alltagserlebnisse der BR negiert.Mein Neueinstieg in den „meinAnzeiger“ führte zum zweiten Ausschluss, wegen eines meiner Kommentare in „myheimat“ - bin für den „meinAnzeiger“ als BR des Portals nicht tragbar.Gern bin ich bereit zu einem Gespräch mit der Redaktion und das schon immer und nun ja erst recht. Doch Meinungsaustausch und Klärung von Sachfragen stößt nach wie vor nicht auf redaktionelle Gegenliebe.Geht es hier also um Beschneidung von Meinungsfreiheit, versteckt hinter AGB und mundtoten Kritik-BR?!