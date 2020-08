„Pro Brasil“ – ich bin beeindruckt !

Damit war er sicher nicht alleine.Viele Jahre ist dieser Deutsche nun bereits in Brasilien und hat nicht nur seinen Weg gefunden sondern zeigt Lebens- und Zukunftshilfe ganz und gar praktisch.Vor wenigen Tagen wurde ich auf ein Video aufmerksam gemacht, in der er,spricht, was dieses Projekt gerade für eine nicht geringe Zahl Brasilianischer Kinder bedeutet!Sicher mag man sagen können, dass es nur ein Tropfen auf den heißen Stein sei.Aber es ist echte und mehr als lebendige Hilfe, ist tägliche soziale Leidenschaft, gibt das Bild einer erstrebenswerten Zukunft(über Facebook: Video – 03 Min)