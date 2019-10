Anzeige

Parteien sollten die Gegenwart zur Kenntnis nehmen

Die alten „Volksparteien“ gibt es nicht mehr. Die linken und rechten Ränder gibt es ebenso wenig. Auch „Ossi / Wessi" sollte der Vergangenheit angehören – selbst, wenn nach wie vor die Unterschiede genährt werden, um Zwistigkeiten zu erhalten und damit von grundsätzlichen Gesellschaftsproblemen abzulenken.



DIE LINKE ist keineswegs die PDS, welche aus der DDR kommend mit der SED in Zusammenhang gebracht werden kann, um sie den „ewig Gestrigen“ zuzuordnen und abzulehnen. Über die letzten 30 Jahre hat sich DIE LINKE zu einer gesellschaftlich verantwortungsbewussten Partei gemausert, die in Thüringen durchaus als „Partei der Mitte“ zu sehen ist.



Die Klassifizierung nach „linker Rand“ / „Mitte“ / „rechter Rand“ werden dazu gezählte Parteien schon lange nicht gerecht. Auch eine Sprech- und Denkweise, die überwunden werden sollte, um der Zukunft eine Chance zu geben.

Die Parteien der „Mitte“ haben keine Berechtigung, sich als alleinige Repräsentanten der Gesellschaft zu fühlen. Die Parteien des „linken“ und „rechten“ Randes sind weder in einem Atemzug zu nennen und schon dadurch gar nicht gleich zu setzen.



Alte Gewohnheiten und Klassifizierungen der „alten BRD“ sollten der Vergangenheit angehören. Das bedeutet aber zugleich, sich der Gegenwart vorurteilsfrei zu stellen. Das gelebte Abschotten gegenüber einzelnen Parteien sollte dem wirklichen Ausloten von Gemeinsamkeiten und Möglichkeiten einer Zusammenarbeit weichen. Das wiederum bedeutet ein Umdenken und eine Prüfung eigener Handlungsumstellungen.

Wie kann es heute noch sein, dass jede Partei für sich grundsätzliche Problemlösungen erarbeitet und anderen Parteien gegenüberstellt, statt gemeinsam daran zu arbeiten und den Weg der Durchsetzung dadurch zu verkürzen sowie das Ergebnis grundsätzlich und nicht parteiisch einer Lösung zuzuführen?



Was mit rechtsradikalem / antisemitischen / faschistischem Gedankengut und ihren Vertretern?

Sie einfach in eine Ecke zu stellen und als Randerscheinung abzustempeln, ist keine Lösung. Man muss mit diesen Menschen reden, ihre Gedanken und Begründungen erfahren, um ihnen dann in Diskussionen ein anderes Denken nahezubringen. Das muss man nicht nur wollen und proklamieren – sondern in echt tun, wissend, dass dies weder einfach noch sofort zu Ergebnissen führt. Ebenfalls darf man dabei nicht ignorieren, dass das eigene Denken Verbessrung erfährt.



________________________________________



Für Thüringen stelle ich mir die künftige Landesregierung als Koalition von DIE LINKE + SPD + GRÜNE mit Duldung der CDU vor.

Aber auch eine Koalition von DIE LINKE und CDU ist denkbar, steht aber vor vielen parteiischen Hürden seitens der CDU, sowie einem aktiven ehrlichen Umdenken in beiden Parteien.



In beiden Fällen gilt für die Bürger Thüringens ebenfalls ein Umdenken, nicht bis zur kommenden Wahl zu schimpfen, was alles getan oder geändert werden müsse, sondern selbst aktiv den Politikern „auf den Nerv zu gehen“, um Veränderungen oder deren Aktivitäten einzufordern und sie mit guten Ratschlägen/Hinweisen zu unterstützen sowie Planungen/Umsetzungen verstehen zu können.

