Neues der Wahlen vom 26.05.2019

Aber es kamen diesmal wesentlich mehr jüngere Wähler, die ich die letzten Wahlen nicht gesehen hatte.Etliche Wähler sprachen über die EUwahlen, dass deren Liste zu lang sei, man ja nix kennen würde und es wohl auch egal wäre, was man ankreuzen würde. Ein Zeichen dafür, sich nicht richtig mit der Sache beschäftigt zu haben. Schade!Sicher würden viele die AfD wählen, war herauszuhören. Einerseits spürte man Freude darüber, wenn damit der bisherigen Politik ein Denkzettel gegeben würde. Andererseits war Angst zu bemerken, was deren Wahl bedeuten könne.Lang war dieser Wahltag wegen der drei Wahlen des Tages, wodurch Auszählung und später die Abgabe der Unterlagen viel Zeit in Anspruch nahmen. Dafür allein meinen großen Dank an unser Team des Wahllokals!Dann kamen die Wahlergebnisse – es wurde die zwei folgenden Tage irgendwie sehr leise. Die Bürger mussten erst einmal verarbeiten, was sich ergeben hatte.für ihr jahrelanges Reden darüber, was sie machen wollten / gemusst hätten / mit falschen Aktivitäten das Vertrauen der Bürger verloren hatten, ist mehr als deutlich geworden.als dabei Mitmacher vergangener Jahre nicht sonderlich zufrieden sein konnte, war auch nichts Neues.nach wie vor darunter zu leiden hat, trotz vieler klarer Ansagen mit finanzieller Sicherstellung, auch wegen innerparteilicher Differenzen, der „kommunistischen“ uncoolen Nachrede wenig Chancen besserer Wahlergebnisse hatte und eher als Sündenbock herhalten musste, wurde zwar deutlich, ist aber nicht das Entscheidende oder gar Neue besonders dieser Kommunalwahlen.in der Gunst der Stunde ihres Hauptthmeas des Klimawandes wie auch der vorrangigen Medienheraushebungen standen und grundsätzlich als Naturschützer gelten, wurde mehr als deutlich.Jetzt sitzt man sich nicht allein im Bundestag gegenüber sondern unmittelbar im Alltag, an der Basis des Lebens. Alle Abgeordneten müssen nun gemeinsam die Themen der Orte und Kreise angehen und sich so echt miteinander auseinandersetzen.Verständlich ist sicher auch, dass die Bürger langsam wieder "munter" werden und von Angst sprechen, was und wie das nun werden kann, wo man doch der AfD nicht diese großen Erfolge zutraute.Bis zu den anstehenden Landtagswahlen in Thüringen wird hoffentlich deutlich zu sehen sein, welche Wahl wichtig und (hoffentlich) richtig ist._______________________________________________Schließlich möchte ich die Gelegenheit nutzen, umzu ihrer Wiederwahl für den Gothaer Stadtrat zu gratulieren und gleichsam all denen danken, die ihr per Kreuz das Vertrauen ausgesprochen haben!