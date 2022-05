Meine Gedanken zum 01. Mai 2022

, an dem Gewerkschaften Forderungen lauthals deutlich machen und die Parteien zeigen wollen, was ihnen die Zukunft wert ist und dafür gemacht werden müsste., an dem es mir bange ist vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges, der Klarheit, dass Krieg auch über Deutschland hereinbrechen kann. Den Krieg zu beenden und weitere nicht entstehen zu lassen bedarf insbesondere einer geschlossenen Friedenshaltung aller europäischen Staaten und dafür einer „neuen Diplomatie“!, wie immer wieder und immer noch „man müsste“ und „wir werden“ aus den Mündern fließt, wenn mögliche Handlungen zerredet und parteilich wortreich untermauert werden –dann kann einem das alleine schon Angst machen.Deutlich wird, dass und was da fehlt und einfach nicht in Ordnung kommen will, wenn man die ehrenamtliche Hilfe den geflohenen Ukrainern gegenüber sieht, der es an voller staatlicher Unterstützung fehlt.Nachdem ich die Ostereier von den Büschen vorm Haus abgenommen habe, sprießen überall bereits kleine Triebe hervor, gestaltet sich die Natur mit vielfältigem Grün einladend, sie genießend zu begehen.Auch MH spiegelt die zahlreichen Möglichkeiten, sich dem Mai zuzuwenden wieder!So kann man entweder ca. 1500 Beiträge über den Mai finden:Oder allein knapp 200 Beiträge zum 01. Mai anschauen:Interessant ist auch, stets neu BR und deren Lebensthemen kennen zu lernen, von denen ich zuvor nichts oder zu wenig gehört hatte.Auch die eigene Meinung verbissen behaupten zu wollen, gehört mit zu MH, ist aber nur dann tragbar und zu verstehen, wenn es nicht in persönliche Beleidigungen mündet.