Meine einheitlichen Grüße am 03. Oktober 2020

Mein Fazit:

Er umrahmte meine Kindheit, meine Jugend und einen ganzen Teil meines Familien- und Berufslebens, meinen Bemühungen um eine gute und doch am liebsten bessere DDR.Da begleiteten und prägten mich mein Omchen, die Eltern und meine Schwester, Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen, Lehrer, Kollegen.Was in die neue BRD am 03. Oktober 1990 hinüber gewachsen ist, sind die bleibenden Treffen der früheren Kollegen von „VEB Fahrzeugachse Gotha“, mit denen ich mich vierteljährlich zum „Vertriebenentreffen“ zusammenfinde. [Vertriebenentreffen, weil es unser Land, die DDR, nicht mehr gibt „weggenommen“ wurde.)Und wen man aus der “alten Zeit“ trifft, mit dem gibt es nicht selten ein kleines Schwätzchen über die gemeinsam erlebte Zeit.Durch meinen Arbeitwechsel 1994 nach Kassel lernten die damaligen“Wessis“ in mir einen „Ossi“ kennen – und umgekehrt ich sie.Der Hinweis der Chefsekretärin unter vorgehaltener Hand, dass ich im Gegensatz zur DDR hier wirklich richtig arbeiten müsse, ließ mich schmunzeln. Zeigte dies doch, welche unwirkliche Sicht damals auf die „Ossis“ bestand.Schnell wurde mein intensives erfolgreiches Arbeiten voll anerkannt, lernte ich Kollegen und deren Familien kennen.Nachdem ich meine Heide 1990 kennen und dann lieben lernte, wir nun bereits 30 Jahre in „wilder Ehe“ zusammen,um ihre Familie sowie ihre früheren zusammen „Spielzeuggestalter“ lernenden Kolleginnen und deren Partner., die im „Westsn“ Fuß gefasst haben und stolz auf ihre Lebenswege sein können.wie die ehemaigen und aktuellen Schüler der „Schülernachhilfe Gotha“ sowie die Nachhilfelehrer, die Frauen, welche in meine PC-Kurse des Frauenzentrum gingen oder noch dabei sind.Duch diese Portale und schießlich „my heimat“ habe ich viele Menschen aus OST und WEST, NORD und SÜD Deutschlands kennen lernen dürfen und möchte sie in meinem Leben nicht missen.__________________________________