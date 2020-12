Anzeige

Mein Kopfschütteln über Jens Span

Sofort wird der Leser festgestellt haben, dass unser Bundesminister „Spahn“ geschrieben werden muss. Klar, stimmt!



Seine Worte aber erscheinen mir wesentlicher jedoch leider auch falsch!

Das liegt allerdings nicht allein an ihm. Es scheint die Strohhalmvariante der Bundesregierung zu sein.



Da wurden in den vergangenen Monaten riesige Milliarden Euro ausgegeben, um Produktionsausfälle und Leistungsanerkennungen in der Coronazeit auszugleichen bzw. zu würdigen.

Das klingt ja vortrefflich – doch wurden sie auch tatsächlich ausgegeben, haben diese Euro alle die erhalten, denen sie zugedacht waren? Warten noch zahlreiche Menschen darauf?



Jetzt denkt Herr Jens Spahn wieder offen darüber nach, ein weiteres Mal Gelder für Krankenhauspersonal auszugeben. Wenn die gleichen Kriterien wie bei der ersten Corona-Welle existieren, sehe ich darin keine Frage sondern eine berechtigte Ausschüttung.

Nur muss das Geld nicht (vielleicht) irgendwann sondern unmittelbar und tatsächlich ausgezahlt werden!



( Kann freilich auch sein, dass die Geldempfänger zügig alles bekommen haben und sich gar nicht aufregen dürften. In dem Fall nehme ich gern alles zurück und behauote das Gegenteil, werde es aber wohl nicht tun müssen. )

