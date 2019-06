(M)ein kleines Dankeschön ist gewiss erlaubt

Dann war es raus:Die Freude darüber ist bis heute im Wohngebiet, beim Gang durch die Stadt – schier überall zu spüren, wenn ihr viele gratulieren oder nach dem Ergebnis fragen.Wie kann man sich in der heutigen Zeit auf die Arbeit einer Stadträtin freuen, warum hängt das Herz daran, weiter wirken zu dürfen?Da verstehe ich Heide sehr.Das kann ich voll verstehen. Ist es mir doch vergleichbar wichtig, mein Wissen, meine Erfahrungen den Nachhilfeschülern oder den Anfängerinnen im Umgang mit ihrem Notebook zu vermitteln.Nun wollte Heide ja schon selbst ein Dankeschön in die Medien stellen. Naja, gewollt schon – aber sie ist schon wieder so in „Kommunalaktivität“, dass daraus bislang nichts wurde.Doch weil sie und ich so froh und stolz auf Heides Wiederwahl und die dafür zahlreich gemachten Kreuze bei der Wahl neben ihrem Namen, dass ich es eben stellvertretend einfach mal hinausrufen will!: D a n k e s c h ö n !__________________________________________________________